Quelle: HBS

Demokratie in Arbeit: 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz

Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung, DGB Ort: Berlin, Hamburger Bahnhof, und online vom: 07.11.2022, 08:30 Uhr bis: 07.11.2022, 14:00 Uhr

Das Inkrafttreten des Betriebsverfassungsgesetzes jährt sich im Herbst 2022 zum 70. Mal. Das Gesetz von 1952 legte die Grundlage für die betriebliche Mitbestimmung und ist damit auch aus gewerkschaftsgeschichtlicher Perspektive ein wichtiger Meilenstein für das demokratische Nachkriegsdeutschland. Das Gesetz steckt den Rahmen ab, in dem sich die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen an der Gestaltung ihrer eigenen betrieblichen Arbeitswelt wirksam beteiligen können. Das stärkt die Demokratie in den Betrieben, aber auch in der Gesellschaft insgesamt.

Gerade in Zeiten großer Umbrüche, wie wir sie derzeit als Folge der sozial-ökologischen Transformation erleben, kommt Akteur*innen der betrieblichen Mitbestimmung eine Schlüsselrolle zu. Um diese Umbrüche aktiv mitgestalten zu können, brauchen Betriebsräte demokratische Mitbestimmungsrechte, die auf der Höhe der Zeit sind. Im Rahmen eines Festaktes zum 70. Geburtstag des Betriebsverfassungsgesetzes wollen wir deshalb auf seine zentralen Errungenschaften zurückblicken. Gleichzeitig gehen wir der Frage nach, wie Demokratie in Arbeit auch in Zukunft gestärkt werden kann und welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Transformation mit den Beschäftigten und nicht über ihre Köpfe hinweg gestaltet wird, und um so einen erfolgreichen Wandel zu ermöglichen.

Dr. Claudia Bogedan, Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung, wird den Festakt eröffnen. Die Festansprachen zur Würdigung der 70-jährigen Geschichte des Betriebsverfassungsgesetzes werden von Bundeskanzler Olaf Scholz und der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi gehalten. Unter dem Titel „Demokratie praktizieren: Akteure, Arenen und Visionen“ beleuchtet das Abschluss-Podium die Erfahrungen, Herausforderungen und Ideen betrieblicher Akteure für ihr zukünftiges Engagement und Mitwirken an der Demokratie in der Arbeit.

Wir laden Sie sehr herzlich ein, mit uns zusammen im Hamburger Bahnhof in Berlin zu diskutieren und zu feiern. Der Festakt wird auch live auf dieser Seite übertragen.

Programm (PDF)

